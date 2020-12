Barcellona-Juventus, dove vedere la partita in tv

I bianconeri, già certi della qualificazione agli ottavi, sfidano i catalani al Camp Nou: in palio c'è il primo posto nel girone G. Barcellona-Juventus, martedì alle ore 21, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Battere il Barcellona con almeno 3 gol di scarto o con 2 ma dal 3-1 in su: servirà questo alla Juventus per chiudere al primo posto il raggruppamento G di Champions League . Già certa della qualificazione agli ottavi di finale della competizione, la squadra allenata da Andrea Pirlo – 12 punti dopo 5 turni – sfida al Camp Nou il Barcellona (che ha battuto i bianconeri all’Allianz Stadium 2-0), primo con 15 punti, nella sesta e ultima giornata della fase a gironi.

Dove vedere Barcellona-Juventus in tv

approfondimento

Juve 3^ nel ranking Uefa: superato il Real Madrid

La gara tra Barcellona e Juventus, valida per la 6^ e ultima giornata del girone G di Champions League, si giocherà martedì 8 dicembre alle ore 21 al Camp Nou di Barcellona. La partita è visibile su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet); disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca di Riccardo Trevisani, commento di Massimo Ambrosini; bordoampo Guardalà. Commento Diretta Gol di Federico Zancan