Pirlo: "Partita meravigliosa, sia un primo passo"

La Juventus compie l'impresa, vince 3-0 al Camp Nou e conquista il primo posto nel girone. Tutti motivi che non possono che rendere felice Andrea Pirlo, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Era importante per il nostro cammino continuare quanto avevamo fatto nel secondo tempo del derby. Quando scendi in campo con questa determinazione si vede. Avevamo preparato la partita per avere superiorità in mezzo al campo, con gli interni pronti a giocare la palla e inserirsi come ha fatt McKennie sul gol del 2-0. Sapevamo che in questo modo avrebbero fatto fatica e i giocatori hanno svolto benissimo il piano tattico. Bravi i calciatori". "Questa partita renderà i miei giocatori consapevoli di quello che stanno facendo dall'inizio della stagione - continua Pirlo. Volevamo fare una grande partita. con questa voglia di voler vincere la partita, le motivazioni sono enormi. Ma giocare una partita meravigliosa come questa non basta per cancellare tutto quello che abbiamo sbagliato prima. Deve essere il primo passo di un lungo percorso. Non ho mai dubitato, i giocatori mi hanno seguito fin dal primo giorno. E’ importante saper affrontare tutte le squadre allo stesso modo. Se sei concentrato e parti con la stessa voglia di questa sera in ogni partita possiamo fare grandi cose”