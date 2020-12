Barcellona-Juventus, le probabili formazioni

I bianconeri al Camp Nou per il big match decisivo per il primato del girone G di Champions League. Pirlo con la coppia Morata-Ronaldo: il portoghese, dopo l'assenza dell'andata causa Covid, può sfidare Messi per la prima volta da quando è in Italia BARCELLONA-JUVE, PIRLO: "IMPORTANTE LA PRESTAZIONE"

La sfida più attesa, che diventa ancor più affascinante perché mette in palio il primato del gruppo G di Champions League. Tutto pronto per Barcellona-Juventus, sesta e ultima giornata della fase a gironi delle due squadre. Entrambe già aritmeticamente qualificate agli ottavi di finale, c'è da stabilire soltanto chi chiuderà in testa. I blaugrana sono in vetta al raggruppamento a punteggio pieno dopo le prime cinque gare e possono giocare con diversi risultati a favore: per concludere al primo posto, infatti, i bianconeri (12 punti) dovranno vincere al Camp Nou con due gol di scarto e segnando almeno tre reti. Infine, la sfida nella sfida, quella tra Messi e Cristiano Ronaldo: sarà la prima volta che i due si troveranno di fronte da quando il campione portoghese si è trasferito alla Juventus. All'andata, infatti, CR7 non aveva giocato perché positivo al Covid.

La probabile formazione del Barcellona BARCELLONA Koeman: "Meglio Messi o CR7? Non è carino dirlo" Qualche dubbio di formazione per Ronald Koeman, che deve sciogliere alcuni ballottaggi in diverse zone del campo. In porta spazio a Ter Stegen, reduce dall'erroraccio in campionato contro il Cadice. Nella linea difensiva Dest sull'out di destra, con Jordi Alba dalla parte opposta. Centrali Lenglet e Araujo, in vantaggio su Mingueza. In mezzo al campo De Jong dovrebbe essere affiancato da Busquets: lo spagnolo è favorito su Pjanic, che potrebbe dunque partire in panchina contro la sua ex squadra. Alle spalle della punta Braithwaite il terzetto composto da Messi, Griezmann e Coutinho. Il brasiliano però se la gioca con Pedri. BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Busquets; Messi, Griezmann, Coutinho; Braithwaite. All: Koeman