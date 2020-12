L’Atalanta mette in pausa liti. Troppo grande la posta in palio per permettersi distrazioni: la testa di tutti è all’obiettivo della qualificazione agli ottavi di Champions League per il secondo anno di fila. Serve un punto contro l’Ajax, nell’ultima giornata del gruppo D. Al di là di quello che è successo nelle scorse ore (o di quello che potrebbe succedere dopo questa partita).

Le reazioni dei protagonisti

Da Gasperini al Papu Gomez, tutti hanno scelto il basso profilo mentre in Italia, e a Bergamo in particolare, nelle ultime ore si è parlato soprattutto di questo. Di quelle turbolenze che ci sarebbero state fra allenatore e capitano e che, per lo spessore dei protagonisti, non possono aver lasciato indifferente l’intero spogliatoio.

Gasp non ne ha fatto cenno durante le interviste della vigilia, passando gran parte del walk around (la ricognizione sul terreno di gioco) di ieri all’Amsterdam Arena assieme al direttore organizzativo del club Roberto Spagnolo (figura centrale all’interno dello spogliatoio, molto ascoltato dai giocatori e da Gasp). Il Papu Gomez, non convocato per la sfida non disputata per il maltempo contro l’Udinese, ha mostrato la consueta serenità durante la camminata con i compagni prima di isolarsi in panchina con Ilicic. Gomez, salvo clamorose sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe partire titolare contro l’Ajax a supporto di Zapata.

L’assenza di Percassi

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi non è ad Amsterdam con la squadra, ma la sua assenza non è da mettere in relazione con le ultime frizioni interne. Già in passato (a Liverpool e Kharkiv, ad esempio, lo scorso anno) il numero 1 dell’Atalanta aveva preferito seguire da casa alcune sfide chiave. Un modo per stemperare la tensione della partita.