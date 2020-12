C'è tantissima amarezza nella parole di Samir Handanovic al termine del pareggio tra Inter e Shakhtar che manda i nerazzurri fuori dalla Champions e dall'Europa: "Alla fine è stato un girone equilibrato e l'abbiamo perso sia a Kiev che oggi. Potevamo fare di più ma ormai non c'è tempo di piangere. Ci resta il campionato e la Coppa Italia". Dura autocritica del portiere dell'Inter: "Non siamo da Champions? Sì perchè lo dicono i punti in campo. Il campo non mente mai, sono sei partite e dobbiamo accettare il verdetto".