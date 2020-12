Robert Lewandowski prepara il Bayern Monaco alla sfida degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio. Nominato giocatore dell'anno nell'ambito dei Globe Soccer Awards a Dubai, il centravanti polacco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dicendo la sua sul gruppo di Simone Inzaghi: " La Lazio è una grande squadra, l'ha dimostrato lo scorso anno lottando fino alla fine per lo scudetto. Sarà sicuramente una partita molto dura , dovremo essere molto preparati. Se mostriamo le nostre migliori qualità, possiamo superare il turno". In casa Bayern Miroslav Klose , oggi assistente dell'allenatore Hansi Flick, conosce bene il mondo biancoceleste. "Sì, lui ha giocato lì e li conosce bene - ammette Lewandowski - sarà una grande sfida, dobbiamo essere pronti e abbiamo un grande rispetto per la Lazio ".

"Orgogliosi di quanto fatto nel 2020"

Lewandowski ha poi spiegato il significato di un 2020 che ha visto il Bayern Monaco vincere Bundesliga, Champions League, Coppa di Germania, Supercoppa europea e Supercoppa di Germania. "Quest'anno è stato molto difficile, non solo per me. Dal punto di vista sportivo, invece, è stato magnifico. Abbiamo vinto la Champions, la Supercoppa Europea, tutto quello che potevamo conquistare. Tutto fantastico, ne siamo orgogliosi ma sappiamo che dovremo impegnarci ancora di più - le parole del centravanti polacco - tutto quello che abbiamo fatto è stato sensazionale, abbiamo vinto quasi tutte le partite. Abbiamo perso una sola gara in Bundesliga e in Champions League abbiamo vinto sempre". Idee chiare sul futuro: "Rimanere al top è ancora più difficile perché tutti ci vogliono battere, ma noi siamo pronti per questo".