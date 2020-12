Svelati i vincitori di tutte le categorie ai Globe Soccer Awards di Dubai, 12^ edizione che premia Cristiano Ronaldo come "Giocatore del Secolo" (2001-2020). Il premio di "Giocatore dell'Anno" va invece a Robert Lewandowski. Tra gli italiani non riesce il trionfo a Gasperini (è Flick il miglior allenatore del 2020) e alla coppia Raiola-Branchini, superati da Jorge Mendes come "Agente del Secolo"