Nei blaugrana l'unico dubbio riguarda la presenza di Piqué al centro della difesa: in attacco confermato il tridente Dembelé-Messi-Griezmann. I parigini sono senza Neymar e Di Maria: con Mbappé c'è Icardi, Kean e Sarabia si giocano l'ultima maglia. Da valutare Verratti: calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS

Tutto pronto per il primo atto di una grandissima sfida. Barcellona e Paris Saint-Germain si affrontano nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I blaugrana di Koeman vogliono riscattare la pesantissima eliminazione della passata edizione ai quarti contro il Bayern Monaco (8-2 per i tedeschi poi campioni d'Europa), i parigini inseguono quel trofeo tanto inseguito e sfiorato nella scorsa stagione prima del ko in finale proprio contro i tedeschi. Spettacolo assicurato al Camp Nou: fischio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno.

La probabile formazione del Barcellona BARÇA-PSG Koeman: "Non sarà solo Messi contro Mbappé" Un solo dubbio per Ronald Koeman: la presenza o meno di Gerard Piqué al centro della difesa. Lo spagnolo è in fase di recupero dopo i problemi fisici che lo hanno fermato nelle ultime settimane e si allena in gruppo da qualche giorno: qualora dalla rifinitura arrivassero risposte positive - le ultime sensazioni sono state buone - potrebbe far parte della retroguardia blaugrana in coppia con Lenglet. Insieme a loro, Dest e Jordi Alba sulle fasce a completare il reparto davanti a Ter-Stegen. Scelte fatte per il resto: De Jong e Pedri a centrocampo con Busquets, mentre il tridente offensivo sarà composto da Messi, Griezmann e Dembelé. Indisponibili Araujo, Sergi Roberto, Ansu Fati e Coutinho. BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann, Messi. All. Koeman