Barça-Psg, Koeman: "Non sarà solo Messi vs Mbappé"

Siamo soltanto agli ottavi di finale e in Champions League lo spettacolo è già assicurato. Subito una supersfida nella principale competizione europea per club: martedì 16 febbraio (ore 21, diretta su Sky Sport Uno ) al Camp Nou si scontrano due delle grandi favorite della vigilia, Barcellona e Paris Saint-Germain . Tra i parigini non sarà del match il grande ex Neymar , out per infortunio, mentre i blaugrana si affideranno sempre a Messi , che già in passato è stato protagonista di prove indimenticabili contro i francesi.

Koeman: "Non sarà solo Mbappé contro Messi"

leggi anche

Messi al PSG, France Football spiega come e perché

L'allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha presentato così la partita in conferenza stampa: "Siamo entusiasti di giocare la Champions, come sempre. Il sorteggio è stato duro, lo sappiamo, il PSG ha una squadra molto forte e sarà una sfida interessante. Ma noi siamo migliorati e siamo consapevoli di avere grande qualità". Qualche dubbio di formazione, soprattutto per quanto riguarda Piqué, che dovrebbe comunque recuperare: "Gerard sta bene - ha proseguito Koeman -, è in gruppo da quattro o cinque giorni. Ci sono buone sensazioni e ho ancora un giorno per decidere". Dall'altra parte, come noto, non ci sarà Neymar: l'allenatore del Barça ha parlato anche del brasiliano: "Credo che giocatori come Neymar, Messi o Cristiano Ronaldo debbano essere protetti perché ci fanno divertire. Gli arbitri devono proteggerli, le partite migliori sono quelle con giocatori di questo genere in campo. Ma il nostro è anche uno sport di contatto. Non so come giocherà il PSG senza Neymar. Comunque entrambi abbiamo assenze importanti, speriamo che tra due settimane ci possano essere tutti". In ogni caso, secondo Koeman non sarà solo una sfida tra Messi e Mbappé: "Dobbiamo controllare la velocità di uno come Mbappé. Non sarà solo un duello tra lui e Messi, che sono tra i migliori del mondo. Sarà una bella partita, da godere".

"Spero che Leo rimanga qui"

A proposito di Messi, inevitabile anche una battuta sul suo futuro dopo le voci che lo vorrebbero proprio al Paris Saint-Germain nella prossima stagione: "La cosa non ci ha destabilizzati - ha chiosato Koeman - e non penso fosse intenzione di Leo. Ma il mio obiettivo è solo allenare i giocatori. Messi è del Barça e spero che giocherà ancora qui".

"Possiamo battere chiunque"

In chiusura Koeman è tornato sulla partita: "Credo nella mia squadra e nei miei giocatori. Siamo consapevoli del nostro miglioramento nel gioco e nei risultati. Ma in questa gara a eliminazione diretta si parte alla pari. Noi però siamo fiduciosi di poter battere una grande squadra. Non temo nulla perché mi fido dei giocatori, ma rispettiamo la nostra avversaria, anche per la sua storia. Il PSG è candidato a vincere la Champions League. Proveranno a segnare fuori casa, vorranno dominare e a noi piace avere la palla: per noi sarà importante mantenere la porta inviolata". Pochi dubbi infine sulla forza dei suoi: "Non vedo altre squadre molto più forti del Barcellona, ma giochiamo anche con i giovani e quindi non puoi aspettarti di vincere subito la Champions League. In ogni caso siamo a un ottimo livello e possiamo battere chiunque", ha concluso l'allenatore.