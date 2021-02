La prima europea del Papu a Siviglia: le probabili

Non solo Porto-Juventus nel mercoledì di Champions League. C'è un po' d'Italia anche nella sfida del Sanchez Pizjuan, con il Siviglia del Papu Gomez che ospiterà il Borussia Dortmund . Nell'andata degli ottavi di finale si affrontano due squadre reduci da periodi completamente opposti: spagnoli che non fanno altro che vincere da un mese a questa parte (nove successi consecutivi tra campionato e coppe), mentre tedeschi che affrontano un periodo complicato che li ha fatti scivolare fino al sesto posto della classifica in Bundesliga. Ma la Champions, si sa, può essere imprevedibile: fischio d'inizio alle ore 20.45 , ecco le possibili scelte dei due allenatori.

Padroni di casa che dovranno fare a meno di Acuna e Ocampos, con il sempre più probabile esordio europeo dal primo minuto con il suo nuovo club per Papu Gomez . Dovrebbe esserci infatti l'ex atalantino a completare il tridente offensivo composto da En-Neysri e Suso. Qualche dubbio anche in difesa, visto che Jesus Navas si è allenato a parte e potrebbe essere sostituito a destra da Aleix Vidal . Tutto confermato invece a centrocampo, con il terzetto formato da Jordan, Fernando e Rakitic.

La probabile formazione del Borussia Dortmund

Tedeschi in grande difficoltà in campionato, reduci da soli 5 punti conquistati nelle ultime 6 partite che li hanno fatti scivolare al sesto posto nella classifica di Bundesliga. Terzic al Sanchez Pizjuan dovrebbe confermare Hitz tra i pali, mentre in difesa pochi dubbi con Hummels e Akanji impiegati come centrali e Morey e Guerreiro sugli esterni. L'unico vero ballottaggio è a centrocampo, con Bellingham al momento favorito su Emre Can per giocare al fianco di Delaney, mentre davanti Sancho, Reus e Reyna sosterranno l'unica punta Haaland.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) probabile formazione: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham; Sancho, Reus, Reyna; Haaland. All. Terzic