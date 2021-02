Peggio di così la Juve proprio non poteva iniziare. E meno male che a pochi minuti dall'inizio del match ai nostri microfoni il direttore sportivo bianconero Paratici si era raccomandato di evitare quegli errori di distrazione che nella scorsa stagione costarono carissimo alla Juve nell'andata degli ottavi contro il Lione, persa 1-0, decisiva ai fini della mancata qualificazione ai quarti. Protagonista in negativo dell'avvio di partita della squadra di Pirlo è stato Rodrigo Bentancur, autore di un errato tocco all'indietro verso Szczesny durante un normale giro palla della Juve quando dal fischio di inizio erano appena trascorsi 60 secondi: sulla palla si è getatto in scivolata l'attaccante del Porto Taremi, bravo a vincere il contrasto col portiere polacco e a infilare la porta bianconera per il vantaggio, decisamente a sorpresa, dei portoghesi. E' il primo gol nella manifestazione dell'attaccante iraniano, ma non il più veloce subito dalla Juve in Champions. Come ci ricorda l'agenzia specializzata in statistiche Opta, infatti, prima di quello di oggi erano arrivati i gol di di Andy Möller con la maglia del Borussia Dortmund nel 1995 e quello di Alaba del Bayern Monaco nel 2013.