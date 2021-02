Percassi: "Real? Sarà come andare all'università"

Il presidente nerazzurro a Sky Sport: "Con il Real Madrid un'altra sfida che ci farà crescere, sarà come andare all'università. Dobbiamo affrontarli con umiltà, ricordandoci che siamo una squadra di provincia che ne affronta un'altra che ha fatto la storia del calcio. Muriel straordinario, è una goduria vedere come tocca la palla. Gasperini è un professore"

Dopo la conquista della finale di Coppa Italia e l'ultima convincente vittoria in campionato contro il Napoli, l'Atalanta torna a pensare anche alla Champions League. Per i nerazzurri una sfida prestigiosa, contro il Real Madrid, con l'andata prevista al Gewiss Stadium nella serata di mercoledì 24 febbraio. Un'altra pagina importante dell'era Antonio Percassi. Il presidente nerazzurro ne ha parlato in un'intervista esclusiva a Sky Sport

La sfida col Real Madrid è il punto più alto della sua presidenza?

"Incontriamo una squadra che ha vinto 13 Champions Legue, la conseguenza sarà che noi cresceremo in esperienza. Sarà come andare all'università, c'è sempre da imparare e questo fa crescere il gruppo. Speriamo di fare bella figura".

Il Real Madrid dopo l'Ajax e il Liverpool: fanno 23 Champions League in totale. È l'orgoglio più grande?

"È una roba inimmaginabile, peccato non si sia potuto condividere tutto con i nostri tifosi".

Il Real Madrid che ricordi evoca in Antonio Percassi?

"Uno squadrone, grande calcio, grandissimi giocatori e grandissima società. Dobbiamo affrontarli con umiltà, ricordandoci che siamo una squadra di provincia che ne affronta un'altra che ha fatto la storia del calcio, come accaduto con il Manchester City, il Liverpool e l'Ajax".