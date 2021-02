Champions League, calendario e orari degli ottavi

Lo spettacolo della Champions League ancora protagonista e sempre disponibile sui canali Sky Sport. Martedì 23 febbraio torna infatti la competizione europea più attesa con altre due gare valide per l’andata degli ottavi di finale. Tra le squadre che scenderanno in campo ci sarà anche la Lazio di Simone Inzaghi, che alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma sfiderà il Bayern Monaco campione in carica; sempre martedì alle 21, altra gara tutta da seguire quella tra Atletico Madrid e Chelsea. Mercoledì 24 febbraio altre due partite in programma, con un’altra italiana protagonista: l’Atalanta di Gasp che sfiderà il Real Madrid. A completare questa due giorni di Champions sarà il match tra Borussia Moenchengladbach e Manchester City. Per le interviste del pre e post partita ci sarà "Champions League Show" condotto da Anna Billò, lo studio di approfondimento dei match, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco una squadra formidabile, capitanata da Alessandro Costacurta, questa settimana con Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò. I martedì e mercoledì di coppa si chiudono a mezzanotte con "5X5 Champions League" in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24.