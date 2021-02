Lazio e Atalanta sognano l’impresa in Champions League, rispettivamente contro Bayern Monaco e Real Madrid. Le designazioni per queste sfide sono state ufficializzate. La gara dell’Olimpico sarà diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, mentre a Bergamo fischierà il tedesco Tobias Stieler. Un po’ di Italia nelle designazioni c’è in Borussia Mönchengladbach-Manchester City, dove Massimiliano Irrati sarà assistente del VAR Pinheiro.