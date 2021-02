Champions, il calendario delle partite di oggi

Martedì nel segno della Champions League che ha in calendario altre due gare degli ottavi di finale. Dopo la Juventus (sconfitta 2-1 nel match d’andata contro il Porto in Portogallo una settimana fa), oggi tocca alla Lazio scendere in campo all’Olimpico contro il Bayern Monaco di Flick che arriva al match con defezioni importanti. Primi 90’ di un doppio confronto che promette spettacolo, così come quello tra l'Atletico Madrid di Diego Simeone – primo in classifica in Liga nonostante la sconfitta dell’ultimo turno – e il Chelsea di Tuchel, altra gara d’andata degli ottavi di finale di Champions in programma oggi.