"Contro la Lazio voglio che il Bayern mostri quello che può fare fin dall'inizio e sono convinto che la squadra lo farà vedere". Messaggio chiaro quello pronunciato da Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, in conferenza stampa alla vigilia della sfida d’andata degli ottavi di Champions League che si giocherà all’Olimpico di Roma. "Non sono uno che cerca scuse, i primi tempi contro Eintracht Francoforte e Arminia non sono andati bene. Ora dobbiamo essere al top in Champions League: sono partite speciali per noi e mi aspetto che la squadra sia particolarmente motivata. Se con la Lazio giocheremo come nella ripresa a Francoforte sono ottimista", ha affermato l’allenatore dei tedeschi. Che per battere la Lazio avrà un’arma in più, l’ex Klose, oggi suo vice: "Miro può sempre aiutarci, non solo contro la Lazio, perché ha sempre buone idee. Ha giocato con alcuni loro giocatori e conosce l'allenatore Inzaghi".