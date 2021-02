Dubbio Ilicic-Zapata, probabili di Atalanta-Real

Un solo dubbio in attacco per Gian Piero Gasperini, legato a Josip Ilicic: se lo sloveno gioca va fuori Zapata, con Muriel sicuro di una maglia da titolare. Tante assenze per Zidane, ci sono fuori anche Sergio Ramos e Benzema: in avanti il tridente formato da Asensio, Mariano e Vinicius

Primo atto di un super ottavo di finale di Champions League , quello tra Atalanta e Real Madrid . "Una squadra di provincia che ne affronta un'altra che ha scritto la storia della calcio": così il presidente nerazzurro Antonio Percassi ha descritto la sfida che attende la formazione di Gian Piero Gasperini. I primi 90 minuti si giocheranno al Gewiss Stadium, casa dell'Atalanta, in attesa del ritorno che si giocherà in Spagna il prossimo 16 marzo.

La probabile formazione dell'Atalanta

Il dubbio più grande per Gasperini riguarda l'attacco, reparto in cui il solo Luis Muriel è sicuro di una maglia da titolare. L'incognita riguarda Josip Ilicic: se gioca lui, sarà Duvan Zapata a restare fuori. Quello tra lo sloveno e il colombiano è l'unico ballottaggio in casa nerazzurra. Per il resto Gasperini si affida alle sue certezze. A partire da Gollini in porta e dal terzetto formato da Toloi, Romero e Djimsiti in difesa. A centrocampo, vista l'indisponibilità di Hateboer, ci sarà Maehle a destra, con Gosens a sinistra e la coppia de Roon-Freuler al centro.

ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.