Si gioca alla Puskas Arena la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions tra Gladbach e Manchester City. Guardiola non rischia Aguero dal 1', c'è Gabriel Jesus. Anche De Bruyne in panchina. Formazione abbottonata per Rose con Stindl accanto a Plèa. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

ATALANTA-REAL MADRID LIVE