Modric, scambio di maglie con un oratorio lombardo

Uno scambio di maglie speciale ha visto coinvolto Luka Modric e una squadra di seconda categoria lombarda. Cosa li accomuna? La storia inizia nel 1997, quando l’oratorio di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, organizza un torneo giovanile per gli Esordienti. Lo Zadar guidato dal dodicenne Modric lo vincerà e si aggiudicherà anche il riconoscimento di miglior giocatore della competizione. Si tratta del primo torneo all'estero vinto in carriera dal futuro Pallone d'Oro. Una cosa che neanche lui potrà mai dimenticare.

La tradizione calcistica dell’oratorio risale al 1921, anno della fondazione dell’Immacolata Alzano. Per questo, il presidente Luca Buzzetti ha fatto recapitare la maglia del centenario della squadra a Modric, nell’albergo dove ha soggiornato insieme al Real Madrid per la sfida con l’Atalanta. Il croato ha ricambiato il regalo il giorno successivo alla partita, mandando la sua maglia con una dedica: "Agli amici dell'Immacolata Alzano Lombardo per il loro centenario in ricordo del primo trofeo vinto".