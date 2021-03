Porto, vittoria in campionato in vista della Juve

Vittoria senza grandi sforzi per il Porto in casa del Gil Vicente, terzultimo in classifica nella Primeira Liga portoghese, nella 22esima giornata di campionato. La squadra di Sergio Conceicao è passata 2-0 grazie ai gol di Mateus Uribe e Sergio Oliveira. Un successo che permette al Porto di restare al secondo posto, anche se con 10 punti di distacco dallo Sporting capolista. Ma soprattutto si tratta di una vittoria che consente ai portoghesi di arrivare nel migliore dei modi alla sfida di martedì a Torino contro la Juventus, dove proveranno a difendere il 2-1 dell'andata per centrare i quarti di finale di Champions League. Conceicao ha tenuto a riposo il difensore congolese Mbemba alle prese con un problema fisico, ma il giocatore dovrebbe recuperare per la partita di Torino.