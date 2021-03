Champions League, il programma di oggi

Ritorna la Champions League, due giorni di grande calcio con otto squadre impegnate per il ritorno degli ottavi di finale. Si parte subito alla grande, con due super match in questo martedì 9 marzo, entrambi alle ore 21. In campo la Juventus di Andrea Pirlo, che si giocherà all'Allianz Stadium l'accesso tra le prime otto d'Europa. I bianconeri ospiteranno il Porto, con l'obiettivo di ribaltare la sconfitta per 2-1 subita all'andata per ottenere la qualificazione ai quarti di finale. L'altra gara di giornata si giocherà a Dortmund, dove il Borussia ospiterà il Siviglia: i tedeschi hanno vinto in Spagna all'andata per 2-3.