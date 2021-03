Pirlo: "Ronaldo è carico, sono le sue partite"

L’allenatore bianconero ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Se dovessi pensare che la mia panchina dipende da questa partita non sarei nemmeno venuto in conferenza. Queste sono le gare di Ronaldo. De Ligt ha lavorato a parte, per il resto ci sono tutti anche se qualcuno non al massimo"

Ribaltare il 2-1 subito in Portogallo è una missione alla portata della Juventus. Andrea Pirlo non si nasconde, nella conferenza stampa di presentazione alla sfida col Porto: "Siamo consapevoli di avere tutto quello che ci serve per passare il turno, senza sottovalutare l’avversario. Non credo che sia decisiva per me, ma per il passaggio del turno. Io continuo a lavorare giorno dopo giorno proseguendo nel mio progetto. Se dovessi pensare che la mia panchina dipende da questa partita non sarei nemmeno venuto in conferenza. La società prende certe decisioni, io penso al mio lavoro". L’allenatore bianconero molto probabilmente dovrà fare a meno di Matthijs De Ligt, che non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio: "Si è riscaldato con la squadra, ma poi ha lavorato a parte. Per il resto ci sono tutti, qualcuno non al massimo, ma è tanto averli a disposizione".