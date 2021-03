L’ex capitano della Juve prova a indagare chiedendo al direttore sportivo bianconero se ha mai pensato alla super coppia in bianconero: "In questo momento il calcio deve fare riflessioni di altro tipo", la replica con il sorriso. E sul rinnovo di contratto per Cristiano Ronaldo: "Abbiamo ancora un anno, non è all’ordine del giorno"

In estate Lionel Messi sembrava destinato a lasciare il Barcellona. Col contratto in scadenza al termine della stagione, il suo futuro resta molto incerto. Così Alessandro Del Piero, ospite negli studi di Sky Sport, ha provato a stuzzicare Fabio Paratici: "Non hai mai pensato di far giocare Leo e Cristiano Ronaldo insieme?". La risposta del dirigente bianconero, con il sorriso: "I bravi giocatori è sempre facile farli giocare insieme, ma in questo momento il calcio deve fare riflessioni di altro tipo". A proposito di contratti in scadenza, nel 2022 giungerà al termine quello del portoghese. "Abbiamo un anno ancora, quindi c'è tempo per parlare con lui, non è all'ordine del giorno", ha aggiunto Paratici.