Obiettivo rimonta per i ragazzi di Pirlo, reduci dalla sconfitta dell'andata rimediata al Dragao. Da quando è stata introdotta la regola dei gol in trasferta in Champions, la Juve ha dovuto cercare di ribaltare il ko per 2-1 dell'andata in tre occasioni: due volte è andata bene, in quella più recente invece si è dovuta arrendere all'eliminazione. Facciamo un riepilogo, seguito dalle volte in cui i bianconeri hanno centrato la qualificazione partendo da un risultato negativo dopo i primi 90 minuti