Una punizione sottovalutata, la palla che passa sotto la barriera, Szczesny che la tocca contro il palo, il gol. Una sequenza che resterà impressa per diverso tempo nella mente dei tifosi della Juve, scottati come tutti i giocatori bianconeri dall'eliminazione dalla Champions subita contro il Porto. Un gol apparentemente casuale, favorito anche dal comportamento scorretto della barriera (Morata salta, Ronaldo addirittura si gira e non riesce a intercettare per questo il pallone), ma che stanto alle parole dei giocatori di Conceicao è stato il frutto di una scelta e di una strategia ben precisa: "Abbiamo visto nei video come la Juve si comportava nelle punizioni a sfavore dal limite. Abbiamo notato che in barriera saltano sempre. Così abbiamo lavorato su questo in allenamento. Il gol del 2-2 che ci fa passare il turno è il frutto del nostro lavoro" ha spiegato Chancel Mbemba al termine della partita. Lo ha confermato anche l’altro centrale di difesa, Pepe: "Abbiamo lavorato molto su questo tipo di situazioni e siamo stati fortunati, perché Sergio Oliveira ha tirato bene e poi la barriera è saltata".