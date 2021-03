PSG-Barcellona, dove vedere la partita in tv

Al Parco dei Principi si gioca il ritorno della sfida tra PSG e Barcellona dopo la vittoria per 1-4 conquistata dai francesi al Camp Nou: tutte le informazioni su come vedere la partita tv

Ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Barcellona chiamato a un'altra grande rimonta contro il Paris Saint Germain per proseguire il cammino europeo. I blaugrana nel 2017 persero 4-0 a Parigi per poi ribaltare tutto al Camp Nou con un clamoroso 6-1, che portò la squadra allora allenata da Luis Enrique ai quarti di finale. Compito ancor più arduo per Koeman, che ha subito un pesante 1-4 in casa nella sfida d'andata. La tripletta di Mbappé e il gol di Moise Kean regalarono un'importante vittoria al PSG dopo l'iniziale vantaggio di Messi, con i francesi che ora hanno un ampio vantaggio da gestire nella gara di ritorno.