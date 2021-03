Le scelte di Tuchel

Non c’è dall’inizio l’uomo che ha deciso l’andata, Olivier Giroud, che si accomoda in panchina. Davanti spazio al tridente con Ziyech, Werner ed Havertz. Out gli squalificati Jorginho e Mount, dentro Kanté e Kovacic. Nel trio arretrato del 3-4-3 non è Christensten il centrale di difesa, indisponibile, ma Zouma