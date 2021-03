City-Monchengladbach, le probabili formazioni

Forte dello 0-2 dell'andata, la squadra di Guardiola punta i quarti di finali; i tedeschi chiamati alla rimonta per non salutare la competizione. Le probabili formazioni di City-Gladbach, martedì alle ore 21 su Sky Sport Football e Sky Sport 253

Dopo il 2-0 dell’andata nella gara disputata formalmente in trasferta – si è giocato sul campo neutro di Budapest, alla Puskas Arena , stesso stadio che sempre per le restrizioni causa Covid ospiterà anche il ritorno, martedì alle ore 21 – il Manchester City di Guardiola sfida il Borussia Monchengladbach con l’obiettivo di approdare ai quarti. Stesso speranza che hanno i tedeschi, chiamati però all’impresa dopo il ko dei primi 90 minuti. Manchester City-Borussia Monchengladbach, martedì alle ore 21 su Sky Sport Football e Sky Sport 253.

La probabile formazione del Manchester City

Dopo aver ritrovato il gol in Premier League dopo una lunga astinenza, Sergio Aguero dovrebbe essere il riferimento offensivo del City anche in Champions. Guardiola non ha sciolto tutti i dubbi, ma al momento è lui il favorito su Gabriel Jesus. Alle sue spalle, trio di trequartisti composto da Ferran Torres, De Bruyne w Sterling; in mediana coppia composta da Rodri e Gundogan. In difesa spazio a Cancelo sulla fascia sinistra.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1), la probabile formazione: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Aguero. Allenatore: Guardiola.