Formazioni: le scelte di Guardiola

Fuori Gabriel Jesus, Sterling e Aguero, che era tornato titolare dal 1' nell'ultimo turno di campionato. L'attacco del City può riservare sorprese, ma l'ipotesi più concreta è quella di Foden "falso nueve", ruolo che ha già ricoperto. A centrocampo non si toccano Rodri e Gundogan, in difesa non c'è Laporte: centrali Stones-Ruben Dias e sulle fasce Walker e Cancelo, con il portoghese che andrà a ricoprire il suo ormai solito doppio ruolo, alzandosi sulla linea dei centrocampisti per trasformarsi in regista