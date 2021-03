Pessina in mediana, le probabili di Real-Atalanta

Gli spagnoli, che ritrovano Sergio Ramos e Benzema, si schierano con una difesa a tre; Gasperini abbassa Pessina a centrocampo al posto dello squalificato Freuler. Le probabili formazioni di Real Madrid-Atalanta, martedì ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Condividi:

L’1-0 dell’andata a favore del Real Madrid lascia ancora aperto il discorso qualificazione: all'Atalanta di Gasperini servirà un’impresa dopo il ko di Bergamo, ma i nerazzurri ci credono e non snatureranno il loro modo di giocare, come ammesso dallo stesso allenatore italiano prima del match. Real Madrid-Atalanta, ritorno degli ottavi di finale di Champions, in diretta martedì dalle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

La probabile formazione del Real Madrid leggi anche Zidane: "Ronaldo torna al Real? Sì, può essere" Rispetto alla gara d’andata Zinedine Zidane potrà contare sul rientro di due big: Sergio Ramos e Benzema hanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno due delle certezze nell’undici blancos. Real che, come successo nella gara di campionato vinta contro l’Elche, dovrebbe schierarsi con un 3-5-2: davanti a Courtois, spazio a Varane, Sergio Ramos e Nacho; sugli esterni di centrocampo Lucas Vazquez a destra e Mendy a sinistra, in mezzo Valverde e Modric ai lati di Kroos. In attacco, sarà Rodrygo a fare coppia con Benzema. Assente per infortunio Hazard. Nel caso invece di difesa a quattro, Mendy scalerebbe nel ruolo di terzino sinistro e Nacho andrebbe in panchina. REAL MADRID (3-5-2), la probabile formazione: Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Vazquez, Valverde, Kroos, Modric, Mendy; Benzema, Rodrygo. Allenatore: Zidane.