Bayern Monaco-Lazio, dove vedere la partita in tv

La prima volta all’Allianz Arena per la Lazio sarà un test difficilissimo. Contro il Bayern Monaco, infatti, la squadra di Simone Inzaghi dovrà provare a vincere con un risultato largo per sperare di qualificarsi ai quarti di finale. Un’impresa quasi impossibile, in casa dei campioni in carica, dopo il 4-1 in favore dei tedeschi maturato allo stadio Olimpico. La gara sarà diretta dall'arbitro rumeno Istvan Kovacs; gli assistenti saranno Marinescu e Artene, con Hategan quarto uomo. Al VAR i polacchi Gil e Kwiatkowski.