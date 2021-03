Sorteggi Champions, dove vedere i quarti in tv

Archiviati gli ottavi di finale, le otto squadre rimaste in corsa conosceranno gli accoppiamenti dei quarti nel sorteggio che si svolgerà venerdì 19 a marzo a Nyon. A partire dalle ore 12 in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 24 e in streaming sul sito skysport.it.

Ottavi di finale conclusi, la Champions League entra sempre più nel vivo. Sono solo otto le squadre rimaste ancora in corsa nella competizione, che tornerà protagonista con i quarti di finale che si disputeranno il 6-7 aprile (gare d’andata) e il 13-14 aprile (gare di ritorno). Tra le squadre qualificate non c’è nessuna formazione italiana: dopo l’Inter (uscita nella fase a gironi), anche Juventus, Atalanta e Lazio sono state eliminate agli ottavi.

Quando è il sorteggio della Champions?

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League si svolgerà venerdì 19 marzo a Nyon (Svizzera), a partire dalle ore 12, presso la Casa del Calcio Europeo

Come seguire il sorteggio?

Il sorteggio sarà trasmesso, a partire dalle 12, su Sky Sport Football, Sky Sport 24 e in streaming sul sito skysport.it

Quali squadre si sono qualificate ai quarti di finale?

Le otto squadre che si sono qualificata ai quarti di finale di Champions League sono: Bayern Monaco (Germania), Borussia Dortmund (Germania), Chelsea (Inghilterra), Liverpool (Inghilterra), Manchester City (Inghilterra), Porto (Portogallo), Paris Saint-Germain (Francia) e Real Madrid (Spagna)

Come funziona il sorteggio?

Quello dei quarti di finale di Champions League sarà un sorteggio libero, dove non sono previste teste di serie; si potranno inoltre affrontare due squadre della stessa nazione. I vari accoppiamenti dei quarti saranno numerati da 1 a 4 per il successivo sorteggio delle semifinali; verrà poi effettuato un ulteriore sorteggio per determinare la squadra di 'casa' della finale ma solo per motivi burocratici.