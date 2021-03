Non poteva esserci giorno più giusto di quello della festa del papà. A Nyon si sorteggiano i quarti di Champions, e chi va a pescare il Borussia Dortmund del baby prodigio Haaland? Ovviamente il City di Alf-Inge. Ed ecco rispuntare in rete la foto del campioncino biondo con la maglia di quelli che saranno i suoi futuri avversari europei. Niente di strano, visto che un po' per tutti papà è sinonimo di supereroe. E Alf-Inge lo è per Erling Braut, come normale che sia. Uno ex centrocampista, classe 1972, ed ex anche del Manchester City. Il talento del Dortmund un classe 2000, bomber spietato di una nuova generazione di calciatori che sta conquistando il calcio - e figlio dell'altro Haaland.

Sì, dell'altro Haaland. Perché fino a pochi anni fa ce n'era solo uno con quel cognome, o almeno nel mondo del pallone. Dicevi Haaland e pensavi a quell'entrataccia-killer di Roy Keane nel 2001. Alf-Inge era cresciuto calcisticamente a Bryne (come poi farà il figlio). Dunque Nottingham Forest - famosa per l'epopea Clough - il Leeds - "maledetto" United, sempre nella storia di Brian Clough - e Manchester City. Un centrocampista con in bacheca soltanto una "serie B" inglese vinta proprio coi citizens, quando al tempo non erano ancora il dream team dei milioni sul mercato e del fenomeno Guardiola in panchina. I più giovani (forse) non lo sanno. Erling Braut sì, lui che è della "generazione Z" - quella di Fortnite e di Twitch, quella dei social e dei talenti, da lui a Alphonso Davies, che giocano già da campioni con quasi un'innaturale leggerezza. E lo sa perché la storia del City gliel'avrà raccontata papà Alf-Inge, magari mentre indossava quella maglietta dei suoi prossimi avversari in Champions.