Un Pep Guardiola soddisfatto a metà dopo il successo per 2-1 sul Borussia Dortmund. Una vittoria che lascia comunque la qualificazione in bilico in vista del match del ritorno: "Nel primo tempo non abbiamo gestito la palla in maniera intelligente – spiega – abbiamo avuto delle difficoltà nella nostra costruzione ma anche nella pressione alta con Haaland che in quella posizione si muove bene tra le linee e dà fastidio. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e abbiamo creato due o tre occasioni nitide". Tuttavia l’allenatore del City non intende speculare sul risultato acquisito all’andata: "Andremo a Dortmund per vincere la partita, il 2-1 non è un brutto risultato ma comunque al ritorno dovremo segnare"