Real-Liverpool, Klopp punta su Jota. Le probabili

Alle 21 allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid di fronte Blancos e Reds per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Zidane deve fare a meno di Hazard, Sergio Ramos e Carvajal: fiducia al 3-5-2 con Nacho in difesa, in attacco guida Benzema. Klopp pensa a Diogo Jota titolare in attacco. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Sono 21 i convocati di Zinedine Zidane per la sfida agli inglesi. Fuori dai giochi Eden Hazard , alle prese con l'ennesimo problema muscolare della sua stagione mentre recupera Federico Valverde , anche lui alle prese nelle ultime settimane con un problema muscolare che in un primo momento aveva fatto pensare a un suo forfait per la sfida ai Reds. Assenza pesante quella del belga che si somma alle indisponibilità di Carvajal e Sergio Ramos , quest'ultimo out per una lesione muscolare del gemello della gamba sinistra. In difesa ci sarà Nacho con Varane e Mendy. Conferma per il 3-5-2 , con corsie affidate a Lucas Vazquez e Marcelo. In mezzo il trio Kroos-Casemiro-Modric, con Benzema affiancato da Asensio, favorito su Vinicius e Rodrygo, in attacco.

Liverpool, possibile maglia da titolare per Diogo Jota

Il Liverpool, che nel 2021 non ha ancora trovato la vittoria in casa, ha conquistato sette delle ultime otto sfide lontano da Anfield, compreso andata e ritorno degli ottavi contro il Lipsia a Budapest. I Reds arrivano dalla vittoria per 3-0 di sabato scorso in casa dell'Arsenal, valsa il quarto clean sheet consecutivo. Klopp si affiderà al classico 4-3-3, con Kabak accanto a Fabinho (favorito su Nat Phillips) in difesa, con i soliti Alexander-Arnold e Robertson in fascia. In mezzo al campo Jones è favorito per affiancare Thiago Alcantara e Wijnaldum. In attacco Diogo Jota è in forma, arriva dalla doppietta all'Arsenal e ha segnato 12 gol in 22 gare con i Reds: possibile che parta titolare accanto a Salah e Manè.

Liverpool (4-3-3) la probabile formazione: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, Jones; Salah, Diogo Jota, Mané. All.: Klopp