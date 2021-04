Pubblico all'Europeo, ok del Governo alla Figc: ora palla al Cts

Ieri il Governo italiano ha dato alla Federcalcio la sua disponibilità per la presenza del pubblico allo stadio Olimpico di Roma per le partite degli Europei di calcio al via il prossimo 11 giugno. Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha inviato al presidente della Figc una lettera con il suo assenso. Adesso tocca al Cts "chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi". Gabriele Gravina soddisfatto: "Ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio".