Pensi a Real Madrid-Liverpool e ti torna in mente la finale del 2018 a Kiev , vinta per 3-1 dagli spagnoli e caratterizzata dall' infortunio rimediato da Salah dopo un duro intervento di Sergio Ramos . "Abbiamo motivazioni enormi - ha spiegato Klopp - ma perché giochiamo contro il Real Madrid, non per il 2018. Ovviamente ricordo quella partita molto, bene fu una serata strana ". Argomento liquidato con una battuta: " Se qualcuno mi avesse chiesto, una settimana dopo, di invitare Sergio Ramos al mio compleanno avrei detto di no . Ormai è passato del tempo, non riesco a rivivere quelle sensazioni e neanche ci provo". L'occasione è quella "di dimostrare quanto siamo bravi. E se saremo migliori del Real Madrid, meriteremo di andare avanti. D'altronde, credo che se esiste una squadra che sa come vincere la Champions League, quella è proprio il Real ".

"Allenare in Spagna? Considererei Maiorca per il clima"

Klopp ha comunque fiducia e il suo Liverpool è reduce dalla vittoria di Premier sul campo dell'Arsenal. "Adesso la situazione sembra migliorata anche se siamo ancora costretti a inseguire per entrare tra le prime quattro in classifica - ammette Klopp - di positivo vedo il carattere e la mentalità. La squadra mi sta dando la sensazione di voler ottenere il massimo da quanto rimane in questa stagione. Perlomeno abbiamo posto le basi per andare avanti in Champions e tornare in corsa per un posto in Europa nella prossima stagione". L'allenatore del Liverpool ha parlato anche di Trent Alexander-Arnold e dalla scelta del ct Southgate di non convocarlo con l'Inghilterra per dargli un segnale. "Non ha lavorato in queste due settimane per dimostrare che ha torto il ct: vogliamo solo che giochi il suo calcio e che lo faccia al meglio. Lui come gli altri: dietro sarà un test duro per la nostra difesa". Testa al Real, senza perdere il gusto della battuta: "Allenare in Spagna nel mio futuro? Il mio spagnolo è pessimo ma quando siamo arrivati non mi è dispiaciuto affatto. Il tempo qui è sempre molto bello. Posso prendere in considerazione il Maiorca".