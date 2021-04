Dopo aver eliminato la Juventus, la "sorpresa" Porto affronta il Chelsea nell'andata dei quarti di finale. Senza gli squalificati Sergio Oliveira e Taremi, Conceiçao schiera il tandem Marega-Diaz in attacco. Tuchel risponde con Werner supportato da Havertz e Mount. In campionato, Porto secondo in classifica a -9 dallo Sporting; il Chelsea arriva a questo match dopo la pesante sconfitta in Premier contro il West Bromwich. Diretta su Sky Sport 253 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

