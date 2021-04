A Dortmund arriva il City, Terzic: "Io ci credo"

Borussia Dortmund e Manchester City sono pronte ad affrontarsi nuovamente, questa volta al Westfalenstadion. In Inghilterra, nella gara d'andata, la squadra di Guardiola si è imposta per 2-1, grazie a un gol nel finale di Foden. Discorso qualificazione ancora aperto, Edin Terzic sogna la rimonta e la qualificazione in semifinale: "La speranza è grande, ma da sola non sarà sufficiente – ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore del Borussia Dortmund - Abbiamo fatto un'ottima partita sette giorni fa e abbiamo dimostrato di poter infastidire un top team. Abbiamo bisogno di una vittoria e per questo dobbiamo segnare un gol. Non possiamo quindi fare affidamento sulla difesa, ci vorrà tanto coraggio. Per noi la semifinale sarebbe un risultato straordinario. Ovviamente siamo delusi dal gol preso nel finale a Manchester, dobbiamo assolutamente vincere per passare il turno ma sicuramente troveremo un City migliore rispetto alla settimana scorsa. Formazione? Abbiamo ancora alcuni giocatori in difficoltà, quindi dobbiamo aspettare e vedere. Purtroppo Sancho non è ancora pronto, anche se si sta impegnando per rientrare". Terzic fa affidamento sui suoi gioielli, a partire da Bellingham: "Ha soli 17 anni e non aveva mai giocato in un grande campionato, è bello vederlo a questi livelli. Ma è ancora giovane, avrà degli alti e bassi anche se finora di bassi ne ha avuti pochi. È arrivato da noi dalla seconda divisione in una situazione difficile, si è sempre comportato bene ed è fantastico che sia qui". Sul futuro di Haaland: "Come allenatore, il mio unico compito è quello di provare a migliorarlo e non quello di dare un prezzo al suo cartellino. Ovviamente ci sono tante voci in giro, ma non credo l'abbiano turbato. Lui è e rimarrà importantissimo per la nostra squadra al di là del gol, speriamo che segni ma in ogni caso sarà un fattore determinante".