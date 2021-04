Champions League, il programma dei match di oggi

I quarti di finale di Champions League entrano nel vivo con i primi due match di ritorno in programma. I riflettori saranno puntati sul Parco dei Principi di Parigi dove il Psg ospita il Bayern Monaco. Forte del 3-2 dell'andata in Baviera, la formazione di Pochettino dovrà difendere il risultato contro i campioni in carica che non superano un turno a eliminazione diretta dopo aver perso la gara d'andata dal 2015, quando ribaltarono il risultato contro il Porto ai quarti di finale. Proprio il Porto sarà impegnato nell'altra sfida del giorno contro il Chelsea: si giocherà ancora sul neutro del Sanchez Pizjuan di Siviglia dove, nel match d'andata, gli inglesi hanno vinto per 2-0 con le reti di Mount e Chilwell.