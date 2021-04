Champions League, partite e curiosità sui quarti

Due giorni di Champions League decisivi, in palio quattro posti per le semifinali. Si parte con Chelsea-Porto e PSG-Bayern, mercoledì in campo Borussia Dortmund-Manchester City e Liverpool-Real Madrid: tutte le curiosità sui quarti di finale Condividi:

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, martedì 13 aprile ore 21 (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) Il PSG si è aggiudicato il match d'andata, vincendo per 2-3 all'Allianz Arena. Il club francese ha vinto anche tutti i quattro precedenti giocati in casa contro il Bayern Monaco, tutti in Champions League tra il 1994 e il 2017. I tedeschi non superano un turno a eliminazione diretta dopo aver perso la gara d'andata dal 2015, quando ribaltarono il risultato contro il Porto ai quarti di finale. Successivamente il Bayern Monaco è sempre stato eliminato nelle quattro occasioni in cui è uscito sconfitto dai primi 90 minuti. Tra l'altro solo 3 delle ultime 50 squadre che hanno perso la gara d'andata in casa hanno poi ribaltato il risultato trovando la qualificazione e una di queste proprio contro il PSG, il Manchester United nel 2019. Protagonista assoluto della gara d'andata è stato Kylian Mbappé, autore di una doppietta: l'attaccante classe 1998 ha segnato 8 gol in 8 partite in questa Champions League e potrebbe registrare il nuovo record per un giocatore francese in una singola edizione superando Trezeguet e Ben Yedder (fermi entrambi a 8).

Chelsea-Porto, martedì 13 aprile ore 21 (Sky Sport 253) leggi anche Porto-Chelsea, gol e highlights della gara d'andata Per l'undicesima volta nella sua storia, il Chelsea ha vinto la gara d'andata di una sfida a eliminazione diretta di Champions League: nelle precedenti 10, ha superato il turno in ben 8 occasioni (obiettivo fallito solo nel 2000 col Barcellona e nel 2007 con il Liverpool). Solo 4 volte una squadra che ha perso la gara d'andata in casa senza segnare ha poi passato il turno: Ajax nel 1995/1996, Inter 2010/2011, Manchester United 2018/2019 e Tottenham 2018/2019. Il Porto, tra l'altro, non ha mai vinto nelle ultime 7 gare giocate contro squadre inglesi (2 pareggi e 5 sconfitte): l'ultimo successo nel dicembre del 2016, per 5-0 contro il Leicester. Il club portoghese ha vinto una sola delle 20 sfide a eliminazione diretta in trasferta (per il resto 6 pareggi e 13 sconfitte). Il Chelsea è imbattuto in quest'edizione della Champions League: 7 vittorie e 2 pareggi in 9 partite giocate. Potrebbe diventare la prima inglese a rimanere imbattuta in 10 gare di fila in una singola edizione dal Liverpool del 2017/2018 che si fermò a 11. Inoltre, i Blues hanno mantenuto la porta viola in 7 partite su 9 e detengono il record di questa Champions League insieme al Manchester City. L'ultima squadra a fare meglio è stata la Juventus nel 2016/2017, con 9 gare senza subire gol.

"Punizioni? Io meglio di Pirlo. E la lezione a Coverciano..." leggi anche Pirlo: "La squadra da battere resta il Milan" Sarà anche la sfida tra Mihajlovic e Pirlo, due grandi tiratori di punizioni del passato. Ma chi calciava meglio? "Se lo chiedete a me dico io, visti i numeri – dice l'allenatore rossoblù – Ho giocato meno partite e abbiamo lo stesso numero di gol in Serie A, anche se uno dei suoi era autorete, ma siccome è italiano gli hanno dato gol. Quindi penso di essere stato io il migliore. La lezione a Coverciano con Pirlo? Sono contento per lui, il problema è che ora sa tutti i miei segreti quindi dovrò cambiare qualcosa, perché sono uno che quando parla dice tutto senza inventare nulla. Dico sempre quello che penso ed è stato così anche in quell'occasione, tant'è che poi Pirlo mi mandò un messaggio per ringraziarmi per quella lezione. Quindi dovrò per forza cambiare qualcosa". "Barrow o Palacio? Potrebbero anche giocare entrambi" Sulla formazione, aggiunge: "Quando incontri difese di questo calibro sai che potresti prendere delle botte, ma per questo esistono rigori e punizioni perché se c'è fallo lo fischiano anche a Bonucci e Chiellini, anche se poi è vero che è più facile fischiarlo a Tomiyasu. Barrow in mezzo a loro può prendere delle botte, ma va veloce quindi bisogna vedere se riescono a dargliele. Può giocare sia a sinistra che al centro, ma anche dall'altra parte. Questo sempre se dovesse giocare. È possibile che uno tra lui e Palacio resti in panchina, così com'è possibile che giochino entrambi. Sansone si sta allenando bene, è una risorsa ma non è ancora al 100%, però ha voglia. È già importante per me averlo nel finale di gara. Tomiyasu può ricoprire tutti i ruoli della difesa. È uno dei diffidati e rischia di saltare il Milan".