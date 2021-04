L'attaccante iraniano del Porto segna nei minuti di recupero il gol che regala ai suoi la vittoria sul Chelsea ma non il passaggio alle semifinali di Champions. Nonostante l'amarezza per la mancata qualificazione, per Taremi la gara giocata sul neutro di Siviglia resterà indimenticabile: il gol segnato è una spettacolare rovesciata che non lascia scampo a Mendy

Quello segnato sul neutro di Siviglia, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, resterà un gol indimenticabile per Mehdi Taremi, attaccante del Porto, entrato al 75' della sfida con il Chelsea. Una rovesciata spettacolare che non ha lasciato scampo a Mendy, segnata al 93', che ha acceso gli ultimi istanti di una gara che i portoghesi avrebbero dovuto vincere con almeno due gol di scarto per raggiungere i supplementari. Nulla da fare per la squadra di Conceicao, ma per il giocatore del Porto, che aveva già segnato in Champions alla Juve, e che è stato la vera rivelazione della squadra in questa stagione (17 gol totali in 40 presenze in tutte le competizioni), questo gol rappresenta una perla in una carriera 'esplosa' all'età di 29 anni.