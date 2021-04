Con il gol messo a segno in Borussia Dortmund-Manchester City, Jude Bellingham a 17 anni e 289 è diventato il secondo più giovane calciatore ad andare in rete in una gara a eliminazione diretta di Champions League. Meglio di lui aveva fatto soltanto Bojan nel 2008 BORUSSIA DORTMUND-MANCHESTER CITY LIVE Condividi:

Non è servito al Borussia Dortmund per accedere alle semifinali, ma in ogni caso il primo gol in Champions League non si scorda mai. Dopo il 2-1 dell'andata, nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il Manchester City ad aprire le marcature - prima del pareggio di Mahrez nella ripresa e della firma di un altro baby talento, Foden - è infatti stata la rete di Jude Bellingham, che al 15' ha sbloccato la partita con un gran destro a giro sul quale Ederson, il portiere del City, non ha potuto fare nulla. Un gol importantissimo quello del giovane centrocampista del Borussia, che a soli 17 anni e 289 giorni è diventato il secondo più giovane calciatore a segno nella fase a eliminazione diretta della Champions. Meglio di lui era riuscito a fare soltanto Bojan Krkic, ex tra le altre di Milan e Roma, in gol con la maglia del Barcellona nel match di andata dei quarti di finale della Champions 2007/08 contro lo Schalke 04 a 17 anni e 217 giorni.

Secondo giocatore a raggiungere 10 presenze prima dei 18 anni vedi anche Saranno famosi, 30 teenager da seguire quest'anno Non solo il record legato al gol messo a segno, Bellingham nella partita contro il Manchester City ha firmato un altro primato. Scendendo in campo nella gara di ritorno dei quarti di Champions, il centrocampista inglese nato nel giugno 2003 è infatti diventato il secondo giocatore a raggiungere le 10 presenze nel torneo prima di aver compiuto 18 anni. Prima di lui ci era riuscito soltanto Youri Tielemans nel 2014. In questa speciale classifica, Bellingham diventa il recordman tra i giocatori inglesi: fino a questo momento, il più precoce a collezionare 10 gettoni in Champions era stato Theo Walcott nel 2008 a 18 anni e 341 giorni.