1) ALPHONSO DAVIES (Bayern Monaco), 19 anni: valore di mercato 80 milioni di euro



Uno dei protagonisti del triplete del Bayern, già autentica stella del club a dispetto della giovanissima età. Canadese, nato in un campo profughi in Ghana e poi fuggito con la famiglia in Ontario. Giocherà per i Vancouver Whitecaps prima del trasferimento in Baviera per 10 milioni. Oggi ne vale otto volte tanto: straripante sulla fascia sinistra, freddezza e assist incredibili come l'ultima Champions ha dimostrato.