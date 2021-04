In Inghilterra, nella gara d'andata, la squadra di Guardiola si è imposta per 2-1 grazie a un gol nel finale di Foden. Discorso qualificazione ancora aperto, Terzic punta su Reus e Thorgan Hazard accanto ad Haaland, Guardiola con Gabriel Jesus al centro dell'attacco. Diretta alle 21 su Sky Sport 253 (satellite e internet) Condividi:

C'è Erling Braut Haaland tra Pep Guardiola e la semifinale di Champions League. Il Manchester City riparte dalla vittoria per 2-1 in casa nel ritorno dei quarti di finale di Champions League sul campo del Borussia Dortmund. Al Signal Iduna Park di Dortmund si sfideranno due squadre che giocano un calcio propositivo, con un discorso qualificazione tutt’altro che chiuso. Il match di questa sera sarà il quarto confronto tra le due formazioni in gare ufficiali. In precedenza Manchester City e Borussia Dortmund si erano affrontate nella fase a gironi della Champions League 2012/13: 1-1 all'andata in Inghilterra con le reti di Balotelli e Reus, 1-0 per i tedeschi in casa al ritorno grazie al gol di Schieber nel secondo tempo. Diretta alle 21 su Sky Sport 253 (satellite e internet). Telecronaca di Massimo Marianella. A bordocampo Niccolò Omini.

Borussia, Hazard nel tridente con Reus e Haaland leggi anche A Dortmund arriva il City, Terzic: "Io ci credo" Il Dortmund arriva da una vittoria in Bundesliga, il 3-2 sul campo dello Stoccarda grazie alle reti di Bellingham, Reus e Knauff: il gruppo di Terzic è al quinto posto in classifica, a -7 dal quarto posto detenuto dall'Eintracht Francoforte. Nel 4-3-3 di partenza la novità potrebbe essere rappresentata da Thorgan Hazard accanto a Reus e Haaland in attacco. In difesa Akanji dovrebbe affiancare Hummels al centro, con Emre Can favorito su Delaney insieme a Bellingham e Dahoud in mezzo. Non ci sarà Sancho ("Non è ancora pronto, anche se si sta impegnando per rientrare" ha spiegato l'allenatore dei gialloneri Edin Terzic alla vigilia), out per infortunio alla pari di Moukoko, Schmelzer, Witsel e Zagadou. Borussia Dortmund (4-3-3) la probabile formazione: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Reus, Haaland, Hazard. All.: Terzic