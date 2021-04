Nel match di ritrono ad Anfield il Liverpool cercherà di ribaltare il ko per 3-1 dell'andata. Klopp avanza Fabinho a centrocampo e inserisce Phillips in difesa. Zidane recupera Valverde e lo schiera dal 1'. Tridente con Asensio, Benzema e Vinicius. Minuto di raccoglimento per i caduti di Hillsborough. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Disponibile su Sky Go, anche in HD

DORTMUND-CITY LIVE