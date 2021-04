Zidane: "Partita di sofferenza ma tanto orgoglio"

Una gara di sacrificio e talvolta di sofferenza attraverso la quale il Real Madrid ha conquistato la qualificazione alle semifinali di Champions League. Zinedine Zidane analizza il match: " Sapevamo che avremmo dovuto soffrire ad Anfield e abbiamo sofferto , specialmente nei primi 15’ quando il Liverpool è entrato benissimo in campo - spiega - Volevamo passare il turno e ce l’abbiamo fatta alla fine , gestendo molto bene la nostra partita. Abbiamo avuto momenti difficili ma possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto".

"Siamo in corsa per Liga e Champions"

Il Real, dunque resta competitivo su due fronti, sia in campionato che in Europa: "Quello che posso dire è che siamo tutti uniti - spiega - Con tutto ciò che ci sta succedendo, con tutte le assenze, ci siamo sempre. Siamo in corsa su due fronti e la squadra vuole il massimo. Il Chelsea? Adesso riposiamo un po' perché prima di questa sfida ci saranno altre partite".