Alle 23:40 del 14 aprile 1912, il transatlantico Titanic entrava in collisione con un iceberg, originando quello che diventerà il naufragio più famoso della storia. La nave, che avrebbe dovuto percorrere la rotta da Southampton a New York, era stata registrata al porto di Liverpool così come tanti dei passeggeri erano originari proprio di questa città. Il Real Madrid, a quanto pare, ha voluto sfidare ogni scaramanzia e per questo hanno deciso di trascorrere la vigilia della gara decisiva col Liverpool alloggiando proprio al Titanic Hotel di Liverpool. Un albergo peraltro molto caratteristico, perché nato dalla riqualificazione di un magazzino portuale. Struttura scelta in passato anche da Roma e Napoli per le loro trasferte inglesi. Ma non era il 14 aprile...