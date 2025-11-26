Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Mercoledì 26 novembre la quinta giornata della 'League Phase' su Sky e in streaming su NOW con le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Mercoledì 26 novembre, la quinta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, l'Atalanta gioca in casa dell’Eintracht Francoforte, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Riccardo Montolivo, inviati Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini. Alla stessa ora anche Atletico Madrid-Inter: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Mercoledì 26 novembre
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: COPENAGHEN-KAIRAT ALMATY su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Christian Giordano
- alle 18.45: PAFOS-MONACO su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Giovanni Poggi
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo, inviati Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini, Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: ARSENAL-BAYERN MONACO su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 21.00: PSG-TOTTENHAM su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Filippo Benincampi
- alle 21.00: LIVERPOOL-PSV EINDHOVEN su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: OLYMPIACOS-REAL MADRID su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: SPORTING LISBONA-CLUB BRUGGE su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Nicolò Ramella
Gli studi del mercoledì
- dalle 18.00: Champions League Show con Mario Giunta e Alessandro Costacurta
- dalle 20.00, dalle 23.00 e da mezzanotte: After Party Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta