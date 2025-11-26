Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Mercoledì 26 novembre la quinta giornata della 'League Phase' su Sky e in streaming su NOW con le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Mercoledì 26 novembre, la quinta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, l'Atalanta gioca in casa dell’Eintracht Francoforte, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Riccardo Montolivo, inviati Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini. Alla stessa ora anche Atletico Madrid-Inter: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.