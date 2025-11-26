Dove vedere Eintracht Francoforte-Atalanta

Oggi alle ore 21 quinta giornata di Champions dell'Atalanta che affronta in trasferta l'Eintracht Francoforte, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Nicolò Omini. Diretta Gol con Dario Massara. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Mario Giunta e Alessandro Costacurta. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Gounta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev. Alle 18.45 (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e alle 21 su Sky Sport Clacio e Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol , per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Eintracht Francoforte e Atalanta

La prossima sarà la prima sfida ufficiale tra Eintracht Francoforte e Atalanta: la squadra tedesca non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite europee contro avversarie italiane, incluso il pareggio a reti inviolate con il Napoli della quarta giornata (3P) e in nessuno di questi quattro incontri ha trovato la via del gol. L'Atalanta ha vinto entrambe le ultime due partite europee contro avversarie tedesche, battendo il Bayer Leverkusen 3-0 nella finale di Europa League 2023/24 e lo Stoccarda 2-0 nella fase a gironi di Champions League 2024/25. Dopo essere stato sconfitto per 5-1 sia nella seconda che nella terza giornata della fase a gironi di questa Champions League, l'Eintracht Francoforte ha pareggiato 0-0 con il Napoli nel quarto incontro – nonostante ciò, la squadra italiana ha tentato 18 tiri in quel pareggio, record di conclusioni in un incontro casalingo terminato senza gol segnati dal club nella competizione. In totale, solo il Kairat (35) ha subito più tiri nello specchio della porta in questa edizione del torneo rispetto all'Eintracht (34). Dopo il pareggio a reti inviolate con lo Slavia Praga alla terza giornata e la vittoria per 1-0 sul Marsiglia alla quarta, l'Atalanta ha raggiunto quota sette clean sheet in Champions League dall'inizio della scorsa stagione: solo Inter (11), Arsenal (10) e Paris Saint-Germain (8) ne contano di più nel periodo. Nelle due partite casalinghe dell'Eintracht Francoforte in questa edizione della Champions League sono stati realizzati esattamente sei gol: i tedeschi hanno battuto il Galatasaray 5-1 alla prima giornata e hanno perso 5-1 contro il Liverpool alla terza; la squadra tedesca è diventata così una delle sole tre formazioni nelle cui prime due gare in casa di una singola edizione della Champions League sono state realizzate più di cinque reti, insieme alla Roma nel 2014/15 (6F 8S) e al Tottenham nel 2019/20 (7F 7S). Il nuovo tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino, nella sua prima stagione da allenatore nelle competizioni europee, ha portato la Fiorentina fino alle semifinali di Conference League nella scorsa stagione (6V, 3N, 3P): solo il Chelsea vincitore della competizione (42) hanno realizzato più reti dei toscani (30) nell'edizione 2024/25 del torneo.